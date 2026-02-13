Nicola Gratteri, procuratore di Napoli, si trova sotto accusa davanti ai magistrati per il Sì, che gli contestano di aver offeso gli italiani chiedendo pubblicamente scusa, sostenendo che il suo intervento mira a proteggere i poteri forti e i gruppi deviati, come la massoneria, che secondo lui preferiscono un sistema giudiziario debole.

"Così parlò Nicola Gratteri, procuratore di Napoli: 'Voteranno per il Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente'. Caro Gratteri, la invitiamo a chiedere scusa immediatamente ai milioni di italiani che voteranno SÌ, compresi tutti i membri di questo comitato, tra i quali vi sono tanti magistrati suoi colleghi". In un post pubblicato sui canali social del Comitato nazionale "Sì Riforma" i magistrati che si stanno spendendo in prima persona per la riforma della Giustizia e il relativo Referendum costituzionale rispondono così all'uscita del procuratore capo di Napoli in un'intervista a un quotidiano calabrese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I magistrati per il Sì mettono Gratteri alla sbarra: "Chieda scusa agli italiani"

La campagna per il Sì si fa sempre più accesa.

Gratteri attacca duramente, accusando che tra chi voterà Sì ci saranno imputati e membri della massoneria deviata.

