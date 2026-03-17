A Napoli si svolge un dibattito sul referendum che riguarda la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, con alcuni commenti critici sulla riforma e le modalità con cui viene proposta. Gratteri definisce la riforma “blindata con l’arroganza del potere”, mentre il saggista Sales afferma che ci sono tentativi di umiliare i magistrati. Si discute anche dell’eventuale introduzione di un’Alta Corte Disciplinare.

Gli effetti della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, i dubbi sull’introduzione di un’Alta Corte Disciplinare e i timori sul condizionamento della magistratura da parte della politica. Al Teatro Diana di Napoli magistrati, professori e saggisti hanno dato vita ad un lungo dibattito a favore del ‘No’ al R eferendum sulla giustizia che chiamerà gli italiani alle urne il 22 e il 23 marzo. “Questo referendum è importante – spiega il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri – ma la parola chiave del mio approccio per contrastare la riforma è stata l’arroganza. C’è un pacchetto che il governo ha blindato, che è andato in Parlamento tra Camera e Senato, senza che fosse cambiata una sola virgola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Gratteri: “Riforma blindata con l’arroganza del potere”. Il saggista Sales: “Vogliono umiliare i magistrati”. A Napoli il dibattito per il No

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