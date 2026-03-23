L'Italia s'è desta, verrebbe da dire analizzando i dati di affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia. Ci sarà tempo e modo per approfondire cosa ha spinto la partecipazione elettorale, francamente al di là delle previsioni e dei sondaggi, ancorati a un pessimismo quasi fatalista. In effetti, gli ingredienti perché la gente restasse a casa c'erano tutti: un quesito tecnico, una materia complessa, una delle peggiori campagne degli ultimi anni, quasi confezionata per confondere le idee dei cittadini e non per chiarirle. Dall'altra parte, la mancanza del quorum per la validità del referendum costituzionale, ha svuotato l'astensionismo del suo valore politico, riducendo l'incidenza del non-voto sul risultato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Referendum, l'Italia s'è desta: l'affluenza record e la scelta di uscire dalla caverna (e non delegare più)

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