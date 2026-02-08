Italo Bocchino censurato | Giani si piega al diktat di Anpi e Avs

La locandina dell’evento con Italo Bocchino è rimasta visibile sul sito del Consiglio regionale della Toscana fino a ieri pomeriggio. Dopo le polemiche, il presidente Giani ha deciso di eliminare l’immagine, seguendo le richieste di Anpi e Avs. La censura ha suscitato reazioni contrastanti e riaccende il dibattito sulla libertà di espressione.

La locandina dell'evento, nel pomeriggio di ieri, era ancora visibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Toscana. Sotto il logo dell'assemblea, ecco il programma delle celebrazioni del "Giorno del ricordo": una seduta solenne del Consiglio nell'aula consiliare del Palazzo del Pegaso, a Firenze- dalle ore 17 di martedì prossimo, 10 febbraio, aperta con i saluti della presidente dell'assemblea, Stefania Saccardi. A seguire, l'intervento del vicepresidente del Consiglio, Diego Petrucci (di Fratelli d'Italia), e poi quello di Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia, in qualità di curatore di un cortometraggio sulla storia degli esuli istriano-dalmati realizzato da Federica Masoni Martini, a sua volta discendente di esiliati.

