Le previsioni di Marco Travaglio su Trump e Maduro si sono rivelate infondate. Il direttore del Fatto quotidiano, in passato, aveva espresso alcune analisi che ora vengono messe in discussione, soprattutto alla luce degli sviluppi recenti, come il viaggio del presidente Usa in Venezuela. Questa situazione evidenzia come le predizioni politiche possano spesso sfiorare l’errore e cambiare in modo imprevedibile il quadro internazionale.

Le profezie quelle sbagliate. Ne sa qualcosa Marco Travaglio, direttore del Fatto quotidiano, che tempo fa, ospite di Shy a Breaking Italy, si lanciava con sicumera in un'analisi che è tornata virale in queste ore dopo il blitz del presidente Usa in Venezuela. Di cosa parliamo? Naturalmente di Trump e queste solo le parole pronunciate dal giornalista. Parole che hanno suscitato l'ilarità e l'incredulità del pubblico in sale e del conduttore. "A noi europei conviene Trump, eh, che sia chiaro? Certo, in America farà i danni che farà e se lo meriteranno quelli che lo hanno votato. Ma noi europei un presidente isolazionista che non si impiccia in tutti i paesi del mondo e non va a raddrizzare le gambe ai cani avremo sicuramente meno guerre, se ci fosse Trump non ci sarebbe la guerra in Ucraina, questo è matematico". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le profezie (sbagliate) di Travaglio su Trump e Maduro

Leggi anche: Trump è ancora indeciso su Maduro

Leggi anche: Ciclone Fedez su Travaglio e Saviano: "Ipocriti e opportunisti". Le giravolte su Israele

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Le profezie di Nostradamus per il 2026: Re Donald Trump, guerra diffusa, declino Occidente e Ai - Come ogni anno, nuove interpretazioni delle Profezie di Nostradamus suscitano curiosità e preoccupazione per il prossimo futuro. it.euronews.com

Il Cicap passa al setaccio vaticini, oroscopi e rivelazioni di veggenti sul 2025: tra papi “già morti”, disastri annunciati e crisi mai avvenute, la verifica dei fatti mostra quanto le profezie siano vaghe, furbe o semplicemente errate. Un esercizio di memoria e spirito - facebook.com facebook