Referendum si accende lo scontro | ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi

I sondaggi più recenti alimentano lo scontro tra le due parti in vista del referendum costituzionale previsto per il 22 e il 23 marzo. Mentre i sostenitori e i contrari si scambiano accuse, il dibattito si fa sempre più acceso, con poche settimane di campagna davanti. I cittadini sono chiamati a decidere sulla separazione delle carriere, e il clima tra le parti si fa teso.

Sul referendum costituzionale sulla separazione delle carriere si accende lo scontro in vista del referendum del 22 e 23 marzo prossimo. L’ultima occasione è stata l’inaugurazione dell’ anno giudiziario il 30 gennaio presso la Corte di Cassazione e il 31 gennaio presso le Corti di Appello. I sondaggi pubblicati nell’ultimo mese si sono moltiplicati. Il trend generale sembra chiaro: a parte Ixè che dà un lievissimo vantaggio per i sì, tutti gli altri istituti indicano un ampio consenso per i favorevoli alla riforma (fino quasi al 20% il distacco con i no), pur con un dato sull’affluenza sotto il 50% (ma va ricordato che per i referendum costituzionali non c’è quorum). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Gli ultimi sondaggi sul referendum sulla riforma della giustizia indicano un leggero vantaggio per il fronte del Sì.

Gli ultimi sondaggi sul referendum del 22 e 23 marzo 2026 mostrano opinioni divise tra gli italiani.

Argomenti discussi: La Giornata Parlamentare. Decreto PNRR e semplificazione. Referendum giustizia, tensione sul voto dei fuorisede; Referendum Giustizia, il No al voto ai fuorisede accende la protesta dei giovani (LE INTERVISTE); La Camera boccia il voto per i fuorisede al referendum; Referendum giustizia, scontro fra il fronte del Sì e Bolognesi. Cita Gelli. Ne ho sempre parlato.

Anno giudiziario, toghe attaccano Nordio: si accende lo scontro davanti a MattarellaIl confronto sul referendum tra governo e magistratura approda nell’ Aula Magna della Corte di Cassazione, con un serrato botta e risposta tra i vertici delle toghe e il ministro della Giustizia, ... lasicilia.it

Referendum 2026, Diego Dantes, Presidente ANPI Lecce: la riforma della giustizia minaccia la nostra democraziaMentre il dibattito politico si accende, i cittadini si preparano a un appuntamento cruciale: il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura. corrieresalentino.it

REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA. IL TAR DEL LAZIO RESPINGE IL RICORSO E CONFERMA LE DATE Nessun rinvio per la consultazione fissata dal governo. La decisione del Tribunale amministrativo regionale rafforza la linea dell’esecutivo e riaccende lo - facebook.com facebook