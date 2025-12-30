Giovani in fuga dall’Italia sono 630mila tra il 2011 e il 2024 | cosa dicono i dati del Cnel?

Tra il 2011 e il 2024, circa 630.000 giovani italiani hanno lasciato il paese, molti dei quali con elevate qualifiche. I dati del Cnel evidenziano una tendenza crescente di emigrazione giovanile, sollevando importanti considerazioni sul futuro del capitale umano e sulle dinamiche socio-economiche nazionali. Comprendere queste cifre è fondamentale per analizzare le cause e le conseguenze di questa mobilità.

(Adnkronos) – Giovani in fuga dall'Italia. Tanti e sempre più qualificati. I numeri raccolti in un rapporto del Cnel sono eloquenti: sono usciti dall'Italia in 630mila tra il 2011 e il 2024. E' come se una città delle dimensioni di Palermo si sia progressivamente svuotata, fino a sparire. Quali sono le ragioni che li spingono . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Fuga dall’Italia: 630mila giovani hanno lasciato il nostro Paese dal 2011 al 2024 Leggi anche: Giovani in fuga dall’Italia, scappati in 630mila dal 2011: “L’esodo è strutturale” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Giovani in fuga dall'Italia, sono 630mila tra il 2011 e il 2024: cosa dicono i dati del Cnel? - Di fronte a 'un esodo strutturale, non episodico', servirebbe una seria riflessione dell'intera classe dirigente italiana. msn.com

Giovani donne emigrano. Vanno a prendersi da sole la parità che l'Italia non offre loro - La discriminazione di genere impedisce di partecipare pienamente alla vita sociale in generale e al mondo del lavoro in particolare. msn.com

Giovani che lasciano l’Italia, tra il 2011 e il 2024 sono stati 630mila: i dati - La seconda è la Germania, con il 21,2% e a seguire Svizzera (13,0%), Francia (10,9%) e Spagna (8,2%). tg24.sky.it

Fuga dei giovani: l’Italia regala 160 miliardi all’Europa e muore di precarietà Il rapporto Cnel svela un disastro economico: 630mila giovani in fuga e una perdita di capitale... - facebook.com facebook

Fuga dei #giovani dalla #Puglia, @CastellucciAnto su La Gazzetta del Mezzogiorno: appello alla @RegionePuglia #partecipazione #responsabilità x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.