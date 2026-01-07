Meloni festeggia il Tricolore | In questa bandiera la storia di chi ha combattuto per la Costituzione

Giorgia Meloni ha celebrato il Tricolore, sottolineando il suo ruolo simbolico nella storia italiana. In un intervento, ha evidenziato come questa bandiera rappresenti le lotte di chi ha contribuito a difendere i valori fondamentali della Costituzione. Il Tricolore, secondo le sue parole, è un simbolo che racchiude le gesta di chi ha combattuto per la libertà e la democrazia del paese.

«Il Tricolore rappresenta la nostra Storia, impressa nelle gesta di chi, molto prima di noi, ha combattuto con ardimento per quei valori fondanti la Costituzione, di cui la nostra Bandiera è espressione». Giorgia Meloni festeggia così, con un post sui social, la giornata del tricolore, che si festeggia ogni 7 gennaio, anniversario dell’ideazione della bandiera nazionale nel 1797 a Reggio Emilia. January 7, 2026 Il messaggio di Mattarella. Anche Sergio Mattarella ha voluto ricordare il 229esimo anniversario della nascita del Tricolore. «Scelto dai Costituenti come vessillo del nuovo Stato, incarna oggi gli alti valori indicati dalla Carta costituzionale: unità, libertà, democrazia e coesione sociale del Paese», spiega il capo dello Stato in una dichiarazione del Quirinale. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Festa del Tricolore, Mattarella: "Nella bandiera le basi della nostra civiltà". Meloni: "È la nostra storia" Leggi anche: Meloni celebra la Giornata del Tricolore: “Onore alla nostra Patria e ai valori della Costituzione” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Tricolore, Mattarella: Bandiera riflette fondamenta civiltà e comunità nazionale. Tricolore, Mattarella: "Bandiera riflette fondamenta civiltà e comunità nazionale" - La bandiera compie 229 anni, celebrazioni a Reggio Emilia e a Roma. tgcom24.mediaset.it

Meloni: 'Nella giornata del Tricolore rendiamo onore all'unita' nazionale' - "Il Tricolore rappresenta la nostra Storia, impressa nelle gesta di chi, molto prima di noi, ha ... ilsole24ore.com

Meloni “Nel giorno del Tricolore rendiamo onore alla nostra Patria” - ROMA (ITALPRESS) – “Il Tricolore rappresenta la nostra Storia, impressa nelle gesta di chi, molto prima di noi, ha combattuto con ardimento per quei valori fondanti la Costituzione, di cui la nostra B ... toscanamedianews.it

La tassa piatta al 5 per cento sugli aumenti contrattuali, allargata anche al commercio, alla fine fa gravare sulle casse dello Stato la perdita del potere d’acquisto dei lavoratori. I contribuenti pagano quello che le imprese non hanno pagato, e Meloni festeggia. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.