Referendum l' affluenza a Palermo si ferma al 46% | spoglio quasi terminato avanti il No

La Sicilia ultima tra le regioni. La provincia col dato più alto è Messina dove è poco sopra il 49%; segue Ragusa con il 47,6%. I risultati: la diretta di Today.it La Sicilia fanalino di coda per affluenza al referendum sulla giustizia. Ultima tra le regioni con il 46,2%, a fronte del dato nazionale del 58,9%, quando lo scrutinio è terminato in 5.286 sezioni su 5.306. La provincia col dato più alto è Messina dove è poco sopra il 49%; segue Ragusa con il 47,6%, Enna 47,4; Palermo e Catania intorno al 46,4%. Ultime le province di Caltanissetta e Agrigento, rispettivamente al 42,6% e 43,3%. A spoglio quasi ultimato in tutta Italia, il No è in vantaggio sul Sì: 54,26 contro 45,74%. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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