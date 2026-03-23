Il dato sull’ affluenza al referendum sulla giustizia ha già cambiato il clima della consultazione. Alle ore 23 di domenica, nei 61.533 seggi, ha votato il 46,7% degli aventi diritto: una quota ritenuta alta dagli osservatori, anche considerando l’assenza di quorum, e destinata ad aumentare con la seconda giornata di voto. La lettura più condivisa tra analisti e sondaggisti è che la partecipazione non sia soltanto un fatto tecnico. I numeri, infatti, sembrano indicare un interesse che si distribuisce in modo non uniforme ma più ampio del previsto, attraversando territori e gruppi sociali con dinamiche non sempre riconducibili agli schemi delle consultazioni recenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Referendum, la dichiarazione dei sondaggisti: cosa sta succedendo in queste ore

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Il sorprendente dato sull’affluenza al referendum sulla giustizia è un dato che racconta la voglia della gente di partecipare. Un segnale inatteso e in controtendenza con i precedenti continui cali d’affluenza che fa ben sperare, in un mondo in fiamme. A cura di facebook