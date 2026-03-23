Referendum la dichiarazione dei sondaggisti | cosa sta succedendo in queste ore
Il dato sull’ affluenza al referendum sulla giustizia ha già cambiato il clima della consultazione. Alle ore 23 di domenica, nei 61.533 seggi, ha votato il 46,7% degli aventi diritto: una quota ritenuta alta dagli osservatori, anche considerando l’assenza di quorum, e destinata ad aumentare con la seconda giornata di voto. La lettura più condivisa tra analisti e sondaggisti è che la partecipazione non sia soltanto un fatto tecnico. I numeri, infatti, sembrano indicare un interesse che si distribuisce in modo non uniforme ma più ampio del previsto, attraversando territori e gruppi sociali con dinamiche non sempre riconducibili agli schemi delle consultazioni recenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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Il sorprendente dato sull’affluenza al referendum sulla giustizia è un dato che racconta la voglia della gente di partecipare. Un segnale inatteso e in controtendenza con i precedenti continui cali d’affluenza che fa ben sperare, in un mondo in fiamme. A cura di facebook