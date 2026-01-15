Mingueza offerta della Juventus per il terzino? Che cosa sappiamo e cosa sta succedendo in queste ore

Al momento, si parla di un possibile interessamento della Juventus nei confronti di Mingueza, il terzino spagnolo. Le ultime ore vedono alcune voci e sviluppi sulla trattativa, ma ancora nessuna ufficialità. La situazione è in evoluzione e resta da capire quale sarà l’esito di questa possibile operazione di mercato. Continassa, intanto, monitora attentamente gli sviluppi prima di prendere decisioni definitive.

Mingueza, offerta della Juventus per il terzino spagnolo? Che cosa sappiamo e che cosa sta succedendo in queste ore alla Continassa. La Juventus ha deciso di premere decisamente l’acceleratore per sistemare la fascia destra, individuando il rinforzo ideale per il presente e il futuro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c’è stata un’accelerazione significativa per Oscar Mingueza. Il terzino spagnolo del Celta Vigo è ormai diventato il profilo forte sul tavolo del mercato bianconero. Il lavoro diplomatico svolto alla Continassa ha prodotto un risultato cruciale: c’è già un principio di accordo con il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mingueza, offerta della Juventus per il terzino? Che cosa sappiamo e cosa sta succedendo in queste ore Leggi anche: Mingueza Juventus: bianconeri pronti a chiudere già a gennaio per l’esterno. Cosa sta succedendo in queste ore Leggi anche: Maignan Juventus, sfuma il sogno di mercato? Ecco che cosa sta succedendo in queste ore Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Chi è Oscar Mingueza, l'esterno spagnolo vicino alla Juventus capace di giocare in 7 ruoli diversi; Oscar Mingueza da subito alla Juventus? Pronta l'offerta per il Celta Vigo; Juve, è Mingueza l'uomo per la fascia: intesa col giocatore, si tratta col Celta per averlo subito; Calciomercato Juve, Mingueza jolly per la difesa: corsa a cinque e due strade per chiudere. Chi è Oscar Mingueza, l’esterno spagnolo vicino alla Juventus capace di giocare in 7 ruoli diversi - Oscar Mingueza è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus già a gennaio. fanpage.it

