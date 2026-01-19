Non smette più! Terremoto ora è paura | cosa sta succedendo in queste ore

Nella provincia di Messina, Sicilia, si è verificato uno sciame sismico che ha coinvolto diverse scosse nel corso della mattinata. La situazione sta generando preoccupazione tra i residenti, mentre le autorità monitorano attentamente gli eventi sismici in atto. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le misure di sicurezza raccomandate in caso di ulteriori scosse.

Nella mattinata di oggi in Sicilia, in provincia di Messina, è stato registrato uno sciame sismico che sta generando apprensione tra la popolazione locale. L’area interessata, già coinvolta da una grave allerta meteo, è stata colpita da più scosse di bassa e media magnitudo, avvertite distintamente in diversi comuni dell’area dei Nebrodi, con un conseguente aumento della percezione di rischio tra i residenti. Secondo i dati diffusi dalla rete di monitoraggio sismico, la scossa più significativa è stata rilevata alle 11:50, con una magnitudo di 2.9 e epicentro localizzato a circa 5 chilometri a est di San Fratello, a una profondità di 8 chilometri. 🔗 Leggi su Tvzap.it

