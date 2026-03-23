Referendum in Veneto avanti il Sì a metà scrutino A Venezia vince il No 55,13%

VENEZIA - Dallo scrutinio delle schede sul referendum confermativo della legge costituzionale di riforma della giustizia emerge che in Veneto è avanti il sì a metà scrutinio (sezioni 2532 su 4729). Venezia Il risultato definitivo dello scrutinio a Venezia: No al 55,13%, Sì al 44,87%. Gli elettori sono 183.292, hanno votato 115.719 votanti, percentuale votanti 63,13%. Padova Il risultato definitivo dello scrutinio a Padova: No al 56,80%, Sì al 43,20%. Sezioni pervenute dall'Italia: 194 su 194. Gli elettori sono 152.196. Hanno votato 105.189 votanti, percentuale votanti 69,11%. Treviso Il risultato definitivo dello scrutinio a Treviso: No al 50,25%, Sì al 49,75% Sezioni pervenute dall'Italia: 77 su 77. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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