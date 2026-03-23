VENEZIA - Dallo scrutinio delle schede sul referendum confermativo della legge costituzionale di riforma della giustizia emerge che in Veneto è avanti il sì a metà scrutinio (sezioni 2532 su 4729). A Venezia, quando sono state scrutinate 161 sezioni su 256, invece, è avanti il no In Veneto l'affluenza definitiva è al 63,46% È del 63,46% l'affluenza definitiva alle urne in Veneto per il referendum costituzionale. Il dato è nettamente superiore al 58,93% registrato a livello nazionale. La provincia con la più alta percentuale è quella di Padova con il 65,93% dei votanti, seguita da Verona con il 63,96%, Vicenza con il 63,61%, Treviso con il 63,17%, Venezia con il 62,36%, Rovigo con 59,91%; chiude Belluno con il 59,13%. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Referendum, in Veneto avanti il Sì a metà scrutino dei voti. A Venezia avanti il No

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