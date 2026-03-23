ROMA – ll primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai sul referendum costituzionale accredita il Sì tra il 47 e il 51% e il No tra il 49 e il 53%. La copertura del campione è dell’83%. L’affluenza alle urne per il referendum sulla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere in magistratura si attesta al 58,55 degli aventi diritto al voto. È quanto emerge dai dati diffusi dal Viminale attraverso la piattaforma Eligendo subito dopo la chiusura dei seggi elettorali. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Referendum, primo exit poll: No in testa fra 49% e 53%. Si fra 47% e 51%. Affluenza al 58,55%

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