Perugia, 23 marzo 2026 – Il No passa ma non sfonda in Umbria, con alcuni comuni che fanno prevalere il Sì. In generale comunque nelle due province ad imporsi è comunque il No. Alta l’affluenza, una tra le più elevate d’Italia, con molte persone che hanno rispolverato la tessera elettorale per esprimere il segno sulla scheda. Questo emerge dalle elezioni in Umbria, con il quesito riguardante il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Le fasi di voto si sono svolte in maniera regolare ovunque. Alle 15 di lunedì la chiusura delle operazioni e l’inizio dello spoglio, che si è svolto in maniera anch’essa regolare. Alla fine prevale il No, ma senza trionfare come è accaduto in altre regioni del centro Italia come Emilia e Toscana, dove ha raggiunto il 57-58%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Referendum in Umbria: il No passa ma qui non sfonda, 51% a 48%. Affluenza tra le più alte d’Italia

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