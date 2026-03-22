Alle ore 12 in Toscana, il dato ufficiale sull’affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia è del 16,90%, secondo quanto comunicato dal portale Eligendo. La percentuale si riferisce al numero di cittadini che hanno partecipato alle votazioni in questa regione. Nessun altro dettaglio sui risultati o sui dati complessivi è stato fornito in questa fase.

FIRENZE – In Toscana, l’affluenza alle ore 12 per il referendum sulla giustizia si è attestata al 16,90%, secondo i dati ufficiali del portale Eligendo. Analizzando il dettaglio provinciale, l’area di Firenze guida la partecipazione con il 18,78%, seguita da Prato (17,12%) e Livorno (17,64%). Al contrario, i dati più bassi si registrano ad Arezzo (14,81%) e Massa Carrara (15,05%). A Pistoia ha votato alle 12 il 15,78 per cento degli aventi diritto. Un picco significativo emerge nel capoluogo toscano, dove la città di Firenze raggiunge il 20,47%, mentre il primato regionale assoluto di affluenza spetta al comune di Montemignaio, in provincia di Arezzo, con il 24,82% dei votanti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Referendum giustizia, affluenza in Toscana al 16,9% alle 12

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