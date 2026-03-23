Con un’ affluenza che sfiora il 60 per cento (per l’esattezza 58,93), il voto sul referendum per la giustizia sancisce la vittoria del No con il 53,74 per cento secondo i dati del Viminale (con 61.523 sezioni scrutinate su 61.533). Il Sì si è fermato al 46,26 per cento. Il sì avanti nelle Regioni a guida Lega. Le uniche tre regioni in cui il Sì ha ottenuto la maggioranza sono quelle guidate dalla Lega. In Lombardia il Sì ha ottenuto il 53,57 per cento dei voti, mentre in Veneto ha superato il 58 per cento (58,41). In Friuli Venezia-Giulia, infine, l’appoggio al testo del governo è arrivato al 54,47 per cento. Tra le regioni del Nord, Valle d’Aosta, Piemonte e Trentino Alto-Adige sono le uniche tre in cui ha vinto il No (in Trentino con pochissimo scarto (50,59 per cento contro il 49,41 del Sì). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Referendum, il Sì vince solo nelle regioni leghiste e il No sbanca nelle grandi città

Articoli correlati

Leggi anche: Amministrative nelle grandi città (e non solo), il centrodestra calabrese fa il punto

Referendum, anche nelle Marche prevale il No. Ad Ancona e nelle altre città i contrari volano a oltre il 60 percentoAnche nelle Marche il risultato definitivo del referendum sulla giustizia volge alla netta vittoria del No.

REFERENDUM GIUSTIZIA: le ragioni del SI e del NO #shorts

Aggiornamenti e notizie su Referendum il Sì vince solo nelle...

Temi più discussi: Referendum: perché votare Sì; Quando e per cosa si vota il 22 e 23 marzo: tutto quello che c’è da sapere sul referendum; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota.

Referendum, in Veneto avanti il Sì (58,4%). Il No vince a Padova (56,80%), Venezia (55,13%), Belluno (53,45%), Vicenza (51,69%) e Treviso (50,39%)VENEZIA - Dallo scrutinio delle schede sul referendum confermativo della legge costituzionale di riforma della giustizia emerge che in Veneto ... msn.com

Referendum, il Sì vince in Lombardia, Veneto e Friuli. In bilico Valle d'Aosta e TrentinoReferendum, il Sì trionfa in tre regioni: Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Il No, secondo gli ultimi dati ancora in aggiornamento, vince in 14 regioni. In ... ilmattino.it

#Referendum Giustizia: il dato sulla città di #Napoli è schiacciante. Tutto il #Sud si dimostra compatto votando generalmente per il #No, mentre il #Nord è spaccato tra città capoluogo e comuni minori. Il #No ha infatti vinto a #Milano, #Torino, #Venezia, #Bolog facebook

#DanielaFumarola intervistata da “Il Riformista”: Sul #referendum x.com