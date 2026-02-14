Amministrative nelle grandi città e non solo il centrodestra calabrese fa il punto

Il centrodestra calabrese ha annunciato le sfide delle prossime elezioni comunali, puntando a rafforzare le proprie posizioni nei principali centri della regione. In vista delle amministrative, i leader del partito si stanno preparando con incontri e riunioni strategiche, mentre alcuni sindaci uscenti cercano di confermarsi. La campagna elettorale si sta intensificando, con primi scontri tra le liste in alcune città. Nel frattempo, si delineano nuovi equilibri nella giunta regionale, che potrebbero influenzare le alleanze future.

Centrodestra Calabrese: Appuntamenti con le Comunali e Nuovi Equilibri in Giunta. La politica calabrese è in movimento. I coordinatori regionali di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati e Udc si sono incontrati oggi, 14 febbraio 2026, a Lamezia Terme per delineare la strategia del centrodestra in vista delle elezioni amministrative a Reggio Calabria, Crotone e, potenzialmente, Catanzaro. L’incontro ha rappresentato un primo confronto per definire candidature e alleanze, con un occhio anche alla composizione della Giunta regionale. Un Confronto Strategico a Lamezia Terme. La riunione, che ha visto la partecipazione di figure chiave come Valeria Sudano (Lega Calabria), Wanda Ferro (Fratelli d’Italia), Francesco Cannizzaro (Forza Italia), Pino Galati (Noi Moderati) e Salvatore Bulzomì (Udc), si è concentrata sulla complessa partita delle amministrative calabresi.🔗 Leggi su Ameve.eu

