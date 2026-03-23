Referendum il Sì vince in Lombardia Veneto e Friuli No in 14 regioni

Referendum, il Sì trionfa in tre regioni: Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Il No, secondo gli ultimi dati ancora in aggiornamento, vince in 14 regioni. In Abruzzo, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d'Aosta l'esito è invece incerto al momento. A Milano vince il no e in Lombardia il sì. È questo in sintesi il risultato principale del referendum sulla riforma della giustizia nella regione dove sono nate Forza Italia e Lega e dove l'affluenza ha superato di molto il dato nazionale. Una volta scrutinate tutte le 9.258 sezioni la partecipazione al referendum è stata del 63,75%. La città con l'affluenza più alta è Bergamo con il 65,25%, buon risultato anche a Brescia dove ha votato il 64,74% degli elettori e a Lecco (64. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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