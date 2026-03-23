Ci sono solo tre regioni in cui Sì (con dati ancora parziali) ha ottenuto la maggioranza (anche schiacciante dei voti). E sono le tre regioni del Nord a guida centrodestra (in particolare, Lega): la Lombardia, dove il Sì ha ottenuto il 53,64 per cento dei voti; il Veneto, dove addirittura sfiora il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum giustizia 2026, vittoria del No in tutte le regioni tranne Lombardia, Veneto e Friuli, a Milano Si al 41,64%, 40% a Roma

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