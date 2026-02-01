Da Milano che si trasforma in museo diffuso alle mostre a tema olimpico in Lombardia Veneto Trentino ma non solo Per immergersi davvero nell' atmosfera delle Olimpiadi Invernali 2026

Da Milano e da tutta la Lombardia, si moltiplicano le iniziative per celebrare le Olimpiadi Invernali 2026. Oltre alle televisioni e ai biglietti per gli eventi, ci sono mostre e installazioni sparse tra Lombardia, Veneto e Trentino. Sono occasioni per avvicinarsi davvero all’atmosfera olimpica, senza dover necessariamente stare sui posti in tribuna o sugli impianti. In tutto il Nord Italia, si cercano modi alternativi per vivere l’evento, tra esposizioni e percorsi tematici, che rendono più accessibile e coinvolgente la festa

L e Olimpiadi sono vicinissime e oltre ai media e ai posti in tribuna, c'è un altro modo di viverle. Non passa dallo stadio né dalle piste ghiacciate. Ma attraversa musei, metropolitane, parchi urbani e luoghi della memoria. In concomitanza con le gare infatti, prende il via anche il palinsesto culturale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Un programma diffuso di mostre, eventi e iniziative artistiche che coinvolge Milano, la Lombardia, il Veneto, ma anche l'intero territorio italiano. È l' Olimpiade Culturale, il progetto multidisciplinare promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026 per accompagnare lo sport con cultura, patrimonio e creatività, rendendo i Giochi un'esperienza condivisa e inclusiva.

