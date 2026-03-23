Solo in tre regioni – Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia – il Sì al referendum sulla Giustizia ottiene più voti del No. Nel resto d’Italia sono i contrari a prevalere, anche nelle altre 10 regioni governate dal centrodestra. Tra queste anche la Sicilia dove – a fronte del record negativo di affluenza – il No supera il 60% delle preferenze. Il miglior risultato del No, invece, è segnato dalla Campania con 65,2%. Per quanto riguarda le città, la vittoria del No è molto ampia nei grandi Comuni (anche in quelli con i sindaci di centrodestra) mentre il Sì vince solo nei centri sotto i 10.000 abitanti. È questa una prima analisi dei dati venuti fuori dallo spoglio che ha sancito la bocciatura della riforma costituzionale del governo di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, il No vince nelle grandi città (anche in quelle di destra): record a Napoli e Palermo. Ecco la mappa del voto

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