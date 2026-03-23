Il referendum sulla Giustizia è arrivato al suo ultimo atto. Le urne si sono chiuse nel secondo giorno di votazione alle 15 e contemporaneamente ha avuto inizio lo spoglio per conoscere l’esito del referendum costituzionale. L’instant poll di YouTrend per Sky TG24 fa emergere un leggero vantaggio delNo, con una forchetta compresa tra il49,5% e il 53,5%. IlSìsi attesterebbe invece tra il46,5% e il 50,5%. L’affluenzasi attesta in una forbice compresa tra il56% e il 60%. Una forbice che lascia incertezza e che si sta risolvendo già nella prima proiezione di Opinio Rai, che vede il No andare in vantaggio raggiungendo il53,1%, mentre il Sì si ferma al46,9%. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum, il No nettamente avanti al 54,4%. Il Sì fermo al 45,6%

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Risultati Referendum Giustizia, YouTrend per Sky TG24: ha vinto il “NO” facebook

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