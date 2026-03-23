Referendum – Il gelo a destra dopo la sconfitta Meloni | Rispettiamo gli italiani Festeggia il No Conte | Avviso di sfratto al governo

Referendum Giustizia —% SÌ NO —% Il gelo a destra, i festeggiamenti a sinistra. A pochi minuti dalla diffusione dei risultati, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni diffonde un videomessaggio: “Rispettiamo la decisione degli italiani, andremo avanti”. Per il fronte del No ha parlato per primo Giuseppe Conte: “Ce l’abbiamo fatta. Viva la Costituzione”. E ancora: “Avviso di sfratto al governo. Vince il campo progressista, ci apriamo alle primarie”. Poi il segretario della Cgil Maurizio Landini: “Comincia una nuova primavera nel Paese”. Matteo Renzi ha invocato le primarie del centrosinistra e anche Nicola Fratoianni si appella “al cambio del vento”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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