Domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15, si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Gli elettori con disabilità che non possono esercitare autonomamente il voto possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia iscritta nelle liste elettorali di qualsiasi comune. I dati sull'affluenza saranno rilevati oggi alle ore 12, 19 e 23 e domani alle ore 15. Il referendum non ha bisogno di alcun quorum per essere valido. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Referendum Giustizia, alle 23 affluenza in Italia al 45%. Calabria quasi al 36%, Sicilia al 35% (Messina al 37%)

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