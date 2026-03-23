Referendum i risultati | dagli exit poll un lieve vantaggio del No

Riforma della magistratura Secondo Eligendo, alle 15.10 con 24.826 sezioni su 61.533, si è recato a votare il 58,39% degli aventi diritto Riforma della magistratura Secondo Eligendo, alle 15.10 con 24.826 sezioni su 61.533, si è recato a votare il 58,39% degli aventi diritto Secondo i primi instant poll lo scarto tra il Sì e il No è ancora troppo basso. Opinio Rai, SwG La7 e Youtrend per Sky hanno dato sostanzialmente la stessa forbice: tra il 48 e il 51% il Sì e tra il 49 e il 53% per il No. Nonostante il quesito tecnico, questa tornata ha assunto un significato politico che va oltre la riforma del Csm. Lo dimostra l’affluenza record. Secondo Eligendo, alle 15. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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