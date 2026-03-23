Il referendum entra subito nel vivo e, già nelle prime ore, i numeri iniziano a spostare l’interpretazione politica della consultazione. Alla rilevazione delle 23, l’ affluenza registrata è del 46,07%: un valore che, letto in prospettiva sull’intera giornata e sul secondo giorno di voto, segnala una partecipazione tutt’altro che marginale. Non si tratta di un dato puramente tecnico. In un referendum, infatti, la variabile decisiva non è solo la distribuzione delle preferenze, ma anche la capacità dei diversi schieramenti di portare alle urne i propri elettori. In questo senso, il livello di affluenza diventa un indicatore immediato di equilibrio e di forza organizzativa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Referendum, i dati definitivi sconvolgono ogni aspettativa! Chi sorride

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