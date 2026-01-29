No other choice di Park Chan-wook supera ogni aspettativa

Pensavo che le grandi aspettative su No other choice di Park Chan-wook lo avrebbero reso meno interessante quando poi lo avrei visto, a prescindere da quanto fosse bello. Le aspettative però sono state di gran lunga superate. È un film grandioso, che si muove in direzioni così inattese da rendere impossibile prevedere cosa ci si troverà davanti a partire da una normale sinossi. È uno di quei rari film che scombussola e mette a tacere le reazioni più superficiali. Basato sul romanzo del 1997 di Donald Westlake The ax. Cacciatore di teste, già adattato al cinema da Costa-Gavras nel 2005 con Cacciatore di teste, No other choice parla del dirigente di una cartiera, Yoo Man-su (Lee Byung-hun), devoto alla sua famiglia, alla sua casa idilliaca e al grande impegno che mette nel suo lavoro. 🔗 Leggi su Internazionale.it

«No Other Choice – Non c’è altra scelta» di Park Chan-wook è un film che unisce la sua lucida satira a una narrazione intensa.

“No Other Choice” di Park Chan-wook affronta con lucidità e precisione le dinamiche del mondo del lavoro.

