Marcolini skiman record | Oltre ogni aspettativa

Marcolini, skiman italiano, ha ottenuto risultati sorprendenti nelle Olimpiadi, con oltre il 30% delle medaglie norvegesi che arrivano grazie ai suoi sci. La sua esperienza e il lavoro sul campo hanno fatto la differenza, contribuendo al successo degli atleti. Durante le competizioni, ha seguito personalmente ogni fase della preparazione tecnica, garantendo ai team prestazioni elevate. La sua competenza si è rivelata determinante in un evento così competitivo. La sua passione continua a spingere avanti la squadra italiana.

© Sport.quotidiano.net - Marcolini, skiman record: "Oltre ogni aspettativa"

Il trenta per cento delle medaglie conquistate dalla Norvegia in queste Olimpiadi ha i suoi sci ai piedi. Gianluca Marcolini, il ‘top player’ tra gli skiman di Frassinoro che sono ai Giochi di Milano-Cortina (con lui anche Simone Biondini per l’Italia, Fontana e Ferrari per gli Stati Uniti), ha stabilito un altro dei suoi innumerevoli record, striscia iniziata già alla sua prima Olimpiade, a Salt Lake City nel 2002, quando condusse Stefania Belmondo a guadagnarsi un oro, un argento e un bronzo. La Norvegia del biathlon, a cui prepara i materiali ormai da quattro edizioni dei Giochi, ha conquistato con l’oro e l’argento di ieri nella mass start maschile ben 11 medaglie, di cui tre d’oro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net No other choice di Park Chan-wook supera ogni aspettativaIl nuovo film di Park Chan-wook, Brignone sbalordito: "Le possibilità erano minime, ha superato ogni aspettativa...Federica Brignone sorprende tutti con una vittoria inaspettata nel super-G ai Giochi di Milano Cortina 2026.