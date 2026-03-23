Urne chiuse per il referendum sulla Giustizia. L'istant poll del tg di La7 costruito da Swg con un 79% di copertura stima il sì tra il 47% e il 51% e il No tra il 49% e il 53%. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Referendum Giustizia, instant poll La7: il No tra il 49 e il 53%, il Sì tra il 47 e il 51%

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