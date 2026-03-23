Affluenza record al 59%, 51 milioni di italiani chiamati alle urne sulla riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati. Conte: "Avviso di sfratto al governo". A Napoli, dove oltre il 76% ha votato per il No, l'Anm festeggia cantando 'Bella Ciao'. Il No vince il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia con circa dieci punti percentuali di vantaggio sul Sì. Lo spoglio è ancora in corso, ma il distacco è ormai tale da rendere il risultato definitivo. Erano 51 milioni gli italiani chiamati alle urne per confermare o meno la legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare", che introduce tra le altre misure la separazione delle carriere dei magistrati. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Referendum giustizia, vince il No. Meloni: “Rispettiamo la decisione”. A Napoli magistrati in festa

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