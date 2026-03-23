Al referendum confermativo sulla riforma della giustizia ha prevalso il No. Affluenza record vicina al 59%. Giorgia Meloni invita a rispettare il risultato e assicura: «Rammarico per occasione persa. Ma andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l'Italia». Al referendum confermativo sulla riforma della giustizia ha prevalso il No. Con i seggi chiusi alle 15 di oggi, lunedì 23 marzo 2026, e un’affluenza record vicina al 59% degli aventi diritto, le prime proiezioni hanno indicato un distacco ormai consolidato tra i due schieramenti. La terza proiezione di Tecnè vede il No al 54,3% e il Sì al 45,7%. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Referendum Giustizia, vince il No con il 53,8%

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