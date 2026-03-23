Gli italiani sono stati chiamati ad esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Boom d’affluenza alle urne: alle 23 di ieri ha votato il 46,07% degli aventi diritto, cifra record. Gli aventi diritto al voto, in base ai dati del Viminale, sono 51.424.729, di cui 5.477.619 all’estero. Risultati Referendum Giustizia, instant poll. La prima proiezione di Tecnè per Rete4 attribuisce un vantaggio netto al No nel Referendum costituzionale sulla giustizia: il No è stimato al 53,2 per cento, il Sì al 46,8. Il campione non contiene il voto degli italiani all’estero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Risultati Referendum Giustizia, instant poll: in vantaggio il NO con il 53,2%

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