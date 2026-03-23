Il referendum sulla giustizia è stato bocciato. Questo il verdetto quando sono state scrutinate solo la metà delle sezioni. Il fronte del “No” è riuscito con successo a trasformare le consultazioni sulla separazione delle carriere in un voto politico contro il governo. I risultati. Quando sono state scrutinate 45.284 sezioni su 61.533, il No è in vantaggio con il 54,17%, mentre il Sì si ferma al 45,83%. La riforma della giustizia non è stata quindi confermata. Anche i primi Exit Poll pubblicati alla chiusura delle urne confermavano la tendenza. Secondo la proiezione di Youtrend per Sky TG24, il No sarebbe avanti con il 52,5%, mentre il Sì seguirebbe con il 47,5%. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Referendum Giustizia: Vince il “No”, affluenza record (intorno al 58,9%)

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