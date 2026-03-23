È il giorno del verdetto per il referendum confermativo sulla giustizia. Le consultazioni sulla separazione delle carriere si è trasformato nelle ultime settimane in una vera e propria resa dei conti politica. Da un lato la maggioranza compatta sul Sì, dall’altro i principali partiti di opposizione, altrettanto uniti sul No; il voto è quindi diventato un test di fiducia sull’esecutivo, a poco più di un anno dalla fine della legislatura. Ecco i risultati in diretta. I risultati. Quando sono state scrutinate 10.514 sezioni su 61.533, il No è in vantaggio con il 54,51%, mentre il Sì si ferma al 45,49%. Anche i primi Exit Poll pubblicati alla chiusura delle urne confermavano la tendenza. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Referendum Giustizia: chiuse le urne, affluenza record (intorno al 58,9%), “No” in vantaggio

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