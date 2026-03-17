Il referendum sulla giustizia in Italia si inserisce in un quadro che comprende ottant’anni di storia elettorale, dal record del 1958 al calo del 2022. La partecipazione alle urne ha mostrato una tendenza costante a diminuire nel tempo, con una curva che si abbassa senza mai riprendersi completamente. Ora, il Paese si prepara a votare di nuovo, con il timore di una possibile crisi di affluenza.

Ottant’anni di storia elettorale della Repubblica, raccontati da una curva – quella dell’ affluenza – che scende senza mai risalire davvero. Quello sulla riforma della magistratura voluta dal governo Meloni, con la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e lo sdoppiamento del Csm sarà il quinto referendum costituzionale della Repubblica e il nostro Paese ci arriva avendo sulle spalle il bagaglio pesante di un astensionismo che, voto dopo voto, tende a farsi strutturale. I numeri parlano da soli. Come è cambiata l’affluenza alle urne negli anni. Al referendum tra monarchia e repubblica, il 2 giugno 1946, che per la prima volta vide anche le donne recarsi alle urne, l’affluenza fu dell’89,1%. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum Giustizia, dal record del ’58 al crollo del ’22. Italia al voto con il rebus affluenza

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