Giustizia Bachelet guida il fronte del No al referendum | A buttarla in politica è il governo

Roma, 6 febbraio 2026 – Giovanni Bachelet, presidente del comitato società civile per il No, critica il governo e la maggioranza di centrodestra. Secondo lui, sono stati loro a politicizzare il referendum, già un anno e mezzo fa, non le polemiche di oggi sui disordini di Torino e l’intervento del governo sull’azione penale. Bachelet non ha nascosto la sua opinione: la politicizzazione viene dall’esecutivo, non dal fronte del No.

Roma, 6 febbraio 2026 – Professor Giovanni Bachelet, presidente del comitato società civile per il No nel referendum costituzionale, alla luce delle polemiche sui disordini di Torino e dell’interventismo del governo in tema di azione penale, quanto si sta politicizzando il voto? “A buttarla in politica sono stati il governo e la maggioranza di centrodestra, non oggi ma un anno e mezzo fa”. Perché? “Per la prima volta nella storia della Repubblica, hanno blindato il testo di una riforma costituzionale, rifiutando gli emendamenti non solo dell’opposizione, ma della stessa maggioranza. Le precedenti riforme di Berlusconi (2005) e Renzi (2015), approvate a maggioranza e bocciate dal referendum, avevano almeno rispettato la dialettica parlamentare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Milena Gabanelli si schiera a favore del sì sul referendum giustizia.

Conte per il No al referendum giustizia: "È la fine del principio che la legge è uguale per tutti"

