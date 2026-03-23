Referendum giustizia trionfo del no | i commenti dei politici bergamaschi

Bergamo. A seguito della vittoria del “no” al referendum sulla giustizia, i politici bergamaschi hanno espresso le loro considerazioni, analizzando le possibili conseguenze sul piano locale e nazionale. Il risultato, segnato da un’ampia partecipazione (65,27%), ha acceso il dibattito sulle prospettive future per la giustizia nel Paese, specialmente in Lombardia, in cui il “si” ha ricevuto consenso. “Ritengo che sia stata un’occasione persa, la riforma ci avrebbe garantito processi imparziali e una giustizia più equa”. Queste le parole del consigliere regionale Ivan Rota di Forza Italia, dopo la vittoria del no al referendum per la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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