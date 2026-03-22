Referendum giustizia oltre 846mila bergamaschi chiamati alle urne

Il referendum sulla giustizia si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo e coinvolgerà 846.127 elettori nella provincia di Bergamo. Questi cittadini sono chiamati a esprimersi su questioni di carattere legale attraverso le urne in due giornate consecutive. La consultazione riguarda esclusivamente gli elettori residenti nell’area bergamasca, che si preparano a partecipare al voto.

Per il referendum sulla giustizia che si svolge domenica 22 e lunedì 23 marzo sono 846.127 gli elettori chiamati alle urne nella provincia di Bergamo (ultimo dato disponibile, a 15 giorni dal voto). Più precisamente, nel capoluogo gli aventi diritto al voto sono 88.191 (sempre a 15 giorni dal voto), il numero delle sezioni in provincia ammonta a 983 e saranno allestite in 378 plessi, mentre nel capoluogo 103, allestite in 26 plessi. Nella giornata di domenica i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23, mentre lunedì dalle 7 alle 15: per esprimere il voto bisogna presentarsi alla sezione di iscrizione con la tessera elettorale e un documento d’identità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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