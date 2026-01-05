Giovani venezuelani contro i manifestanti di Potere al Popolo

Un gruppo di giovani venezuelani residenti a Napoli ha espresso il proprio dissenso nei confronti dei manifestanti di Potere al Popolo durante un corteo pro Maduro. La loro presenza rappresenta un punto di vista differente rispetto a quello dei manifestanti e sottolinea le diverse opinioni presenti nella comunità venezuelana. L’episodio evidenzia come le opinioni politiche possano generare divergenze anche tra persone che condividono un’origine comune.

A manifestare il loro dissenso nei confronti dei partecipanti al corteo pro Maduro a Napoli è stato un gruppo di ragazzi venezuelani residenti a Napoli. All'inizio del presidio promosso da Potere al Popolo e da altre organizzazioni si sono registrati momenti di tensione.Poi alcuni di loro hanno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Giovani venezuelani contro i manifestanti di Potere al Popolo Leggi anche: La nuova Campania di Fico. Potere al Popolo da record Leggi anche: Venezuela: presidio di Potere al Popolo a Napoli, slogan anti Trump Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; I venezuelani d'Italia esultano. E i pro Mad urlano contro gli Usa; Venezuela, presidio in piazza Castello dopo l'attacco Usa: Giù le mani dal Venezuela; L’esercito riconosce presidenza Rodríguez. Rubio: illegittima. Ue: decida il popolo. Video. La diaspora venezuelana a Madrid sostiene l'opposizione - Centinaia a Madrid per il secondo giorno consecutivo: sostegno all'operazione statunitense contro il presidente Maduro e ai leader dell'opposizione venezuelana. it.euronews.com

I venezuelani d'Italia esultano. E i pro Mad urlano contro gli Usa - Gli esuli sudamericani festeggiano per la caduta del dittatore ma restano basiti dalla sinistra: "Non possono capire cosa vuol dire essere privati della libertà" ... msn.com

Venezuela, manifestanti davanti al carcere di Brooklyn: "Azione Trump è illegale" - Alcune decine di manifestanti si sono radunate domenica fuori dal carcere di Brooklyn, dove è detenuto il presidente venezuelano Nicolás Maduro. msn.com

La notizia della cattura di Maduro vissuta dai giovani Venezuelani all’estero: sul web numerosi video mostrano la reazione delle persone appena appresa la notizia di quanto era accaduto a Caracas. Milioni di cittadini sono scappati all’estero per sfuggire al - facebook.com facebook

Dove era quando i giovani dissidenti venezuelani venivano arrestati, portati via con la violenza, e torturati in carcere Dove erano tutti x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.