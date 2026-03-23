referendum giustizia comitati per il no e potere al popolo festeggiano in piazza a napoli

Centinaia di persone si sono radunate in largo Enrico Berlinguer, a Napoli, per festeggiare la vittoria del No al referendum sulla Giustizia. Tanti gli appartenenti ai comitati per il No e i militanti di Potere al Popolo. Ai microfoni di LaPresse Francesco Vicino (magistrato – Comitato per il No), Davide Dioguardi (Laboratorio Insurgencia) e Giuliano Granato (Portavoce nazionale di Potere al Popolo) New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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