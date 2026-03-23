Referendum giustizia sfida sul filo | No avanti negli exit poll nazionali

Roma - Affluenza significativa e risultati ancora incerti: lo spoglio è in corso mentre i primi dati indicano un vantaggio del No sulla riforma È in pieno svolgimento lo spoglio delle schede per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale riguardante l’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione della Corte disciplinare. Dopo la chiusura dei seggi alle ore 15, l’attenzione si concentra sui primi dati ufficiali e sulle proiezioni diffuse dai principali istituti di ricerca. I risultati aggiornati su affluenza e scrutinio vengono pubblicati in tempo reale sul portale istituzionale “Eligendo” e tramite l’app “Eligendo Mobile”, strumenti di riferimento per il monitoraggio nazionale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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