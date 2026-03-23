Tempo di lettura: < 1 minuto Seggi chiusi e spoglio appena avviato per il Referendum sulla Giustizia 2026, con i primi exit poll che delineano un quadro ancora incerto a livello nazionale. Le prime rilevazioni indicano il No avanti tra il 49% e il 53%, mentre il Sì si colloca in una forbice tra il 47% e il 51%, confermando una sfida equilibrata voto su voto. Alta anche la partecipazione: l’affluenza definitiva si attesta al 46%, un dato significativo per una consultazione referendaria articolata su due giorni. In Campania, però, il trend appare più netto rispetto al dato nazionale: secondo le prime indicazioni, il No dovrebbe superare la soglia del 55%, segnando un orientamento più deciso dell’elettorato regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - EXIT POLL/ Referendum Giustizia: il No avanti tra 49 e 53%, in Campania sopra al 55%

Articoli correlati

Exit poll referendum sulla giustizia 2026, NO in leggero vantaggio al 50,5-51,5%, SI al 48,5-49,5%, affluenza al 53-55%Il via libera alla riforma voluta dal governo potrebbe essere arrivato al capolinea, con gli italiani che avrebbero deciso di schierarsi contro Gli...

Quando arrivano gli exit poll al Referendum sulla Giustizia e dove seguire i risultati in tvA partire dalle 15, con la chiusura dei seggi e l'inizio dello scrutinio delle schede, arriveranno le prime proiezioni ed exit poll del Referendum...

Il REFERENDUM sulla GIUSTIZIA spiegato con la STORIA

Tutti gli aggiornamenti su Referendum Giustizia

Temi più discussi: Affluenza referendum, sondaggisti sorpresi: Difficile prevedere chi sia avvantaggiato; Referendum, l'Italia al voto. Affluenza boom: il 46% alle 23; Italia al voto sulla magistratura, l’affluenza potrebbe essere decisiva; Referendum Giustizia 2026, alle 23 ha votato il 46% degli italiani.

Risultati referendum 2026 sulla giustizia: exit poll, proiezioni e mappa live. Chi vince in direttaA breve sapremo se ha vinto il Sì o il No. Non serve il quorum. Primi sondaggi alle 15, ma attenzione alla forbice ... quotidiano.net

Referendum giustizia, risultati in diretta. Exit poll alle 15Referendum Giustizia, la diretta. Hanno riaperto i seggi per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di ... ilmessaggero.it

Referendum giustizia, exit poll Rai: No 49-53% Sì 47-51% x.com

la Repubblica. . Da tutta Italia i comitati per il No al referendum sulla giustizia, assieme ai partiti di opposizione, denunciano gravi irregolarità: in molti casi, alcuni rappresentanti di lista di Fratelli d’Italia si sarebbero presentati ai seggi con cartelli o distintivi con facebook