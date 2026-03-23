Referendum giustizia secondo instant poll Swg | in vantaggio il No

Da ilpescara.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In base al secondo secondo instant poll di Swg per il tg La7 che precede il primo dove il No alla riforma era fra il 49 e 53%, i voti contrari con una copertura dell'87%, sarebbero fra il 50 e il 54% Arrivano i dati relativi al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, in particolare gli instant poll di Swg per il tg di La7. Con una copertura dell'87%, si conferma e aumenta la prevalenza del No con una forchetta compresa tra il 50% e il 54%. Il Sì si attesterebbe invece tra il 46% e il 50%. Al primo instant poll il No alla riforma era fra il 49 e 53%. Ricordiamo che non è previsto quorum per la validità del referendum. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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