Referendum giustizia instant poll | il No è in vantaggio

Roma, 23 marzo 2026 – I primi instant poll sul referendum sulla riforma della giustizia indicano un vantaggio del No sul Sì. Le rilevazioni diffuse da Rai, La7 e Sky Tg24 convergono infatti su uno stesso dato: il fronte contrario appare avanti, anche se il margine resta contenuto e dovrà essere confermato dalle prossime proiezioni e dallo scrutinio. Secondo gli exit poll Opinio per Rai, il No si collocherebbe in una forbice tra il 49 e il 53%, mentre il Sì sarebbe compreso tra il 47 e il 51%. Un dato che, in questa prima fase, segnala una prevalenza del fronte del No. Sulla stessa linea anche il primo instant poll Swg per TgLa7, che indica il No tra il 49 e il 53% e il Sì tra il 47 e il 51%, confermando un testa a testa ma con il fronte contrario leggermente avanti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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la Repubblica. . Da tutta Italia i comitati per il No al referendum sulla giustizia, assieme ai partiti di opposizione, denunciano gravi irregolarità: in molti casi, alcuni rappresentanti di lista di Fratelli d’Italia si sarebbero presentati ai seggi con cartelli o distintivi con facebook

Referendum Giustizia Stando alle varie stime si chiuderà con un'affluenza del 58-60%, circa il 55-57% contando anche gli elettori esteri. Cioè a conti fatti serviranno circa 14 milioni di voti per vincere il referendum. Chi può arrivarci x.com