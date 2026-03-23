Referendum sulla giustizia i risultati in diretta | No in vantaggio in instant poll e proiezioni

L’ora della verità è arrivata. Dalle 15 sono chiusi i seggi per il referendum sulla giustizia. E iniziano subito ad arrivare i primi exit poll e i primi risultati della sfida tra il Sì e il No. Lo spoglio delle schede è iniziato alle 15 di lunedì 23 marzo e proseguirà nel pomeriggio per determinare l’esito della consultazione referendaria con la quale si chiede ai cittadini se confermare o meno la riforma della giustizia – con l’introduzione della separazione delle carriere – voluta dal governo e approvata dal Parlamento. Con l’affluenza al di sopra delle aspettative degli analisti, anche il dato definitivo sulla partecipazione al voto è molto atteso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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