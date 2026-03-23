referendum giustizia se vince il no rimpasto di governo fuori i sacrificabili

Roma, 23 marzo 2026 – Se vince il No, data l’inattesa misura della partecipazione, la sconfitta per la maggioranza sarà ancor più consistente del successo dell’opposizione di centrosinistra. Anche se non ci saranno particolari conseguenze né sul fronte del centrodestra né su quello di centrosinistra. Salvo, da un lato, il necessario sacrificio di qualche capro espiatorio e il rischio d’insorgere di qualche incrinatura e indebita paranoia. Dall’altro, il rinvigorito impegno in vista delle politiche, che rimangono tutt’altra storia rispetto al voto binario di un referendum, e il rinfervorarsi a maggior ragione delle tensioni interne e i veti reciproci sulla premiership. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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