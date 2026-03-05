Referendum giustizia Nordio a Napoli | Se vince il No la spallata al governo è una vana speranza

Il ministro della Giustizia ha partecipato a un evento a Napoli, commentando il referendum sulla giustizia. Ha affermato che, in caso di vittoria del No, qualsiasi tentativo di sfiducia al governo sarebbe inutile. Ha inoltre dichiarato di aver cercato di ridimensionare alcune questioni e di volerle riportare nei limiti indicati dal Presidente della Repubblica.

"Noi abbiamo cercato di abbassarli, li abbasseremo e li riporteremo nell'ambito dei contenuti secondo le sagge indicazioni del Presidente Mattarella". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenuto a Castel Capuano a Napoli in occasione della presentazione del suo libro "Una nuova giustizia", parlando dei toni della campagna referendaria sulla riforma della giustizia. Sulle critiche arrivate da alcuni magistrati, Nordio ha precisato: "Tutte le opinioni sono legittime, l'importante è che non siano fake news, come quella secondo cui vogliamo mettere la magistratura sotto il potere esecutivo o abolire l'obbligatorietà dell'azione penale".