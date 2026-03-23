Referendum Giustizia Schlein provoca Meloni dopo la vittoria del No | Tolto diritto al voto ai fuorisede

Poco dopo il responso delle urne, che ha decretato la vittoria del No al referendum sulla Giustizia, la segretaria del Pd Elly Schlein ha attaccato la premier Meloni sostenendo che ai giovani sia stato sottratto il diritto di votare fuorisede. Il riferimento è alla legge sul voto dei fuorisede bloccata in Senato. Il sottotesto è chiaro: se gli studenti che risiedono fuori dal proprio comune per studio o per lavoro avessero avuto la possibilità di votare, il risultato del referendum sarebbe stato ancora più sbilanciato verso il No. Referendum, il No ribalta le aspettative iniziali Il Pd promette una legge per il voto dei fuorisede La sfida di... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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